FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:05
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIH- Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857156
BIST
16:58119.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 197,49
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:586,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:587,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7887
En Düşük
7,7149
16:58399,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,92
|Açılış
|: 399,89
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.341.885
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.442.215
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.289.451
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.092.496
|% -9,92
|
|SONME
|8,58
|19.717.210
|% -7,24
|
|FENER
|12,91
|92.474.642
|% -6,31
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|27.558.270
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.159.380.701
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.585.471.300
|% 3,13
|
|SISE
|6,53
|1.504.453.535
|% 0,62
|
|GARAN
|8,17
|1.217.100.715
|% -1,80
|
|PETKM
|4,39
|1.120.820.500
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,28
|2.159.380.701
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.585.471.300
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.120.820.500
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|447.259.187
|% 0,53
|
|SISE
|6,53
|1.504.453.535
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6128
|8,6560
|% 0,40
|
|Frank
|7,2810
|7,3249
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|16,01
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|28,30
|
|Tam
|2.668
|2.680
|29,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|14,20
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,69
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|0,07
|
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