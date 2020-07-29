FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 11:05
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FII-Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863198
BIST
12:211.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,50
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:216,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:218,2003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0648
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2055
En Düşük
8,1145
12:21438,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,40
|Açılış
|: 438,27
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.017.302
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|24.903.422
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.752.307
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.390.006
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.013.775
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,64
|1.078.974.983
|% 0,44
|
|GUSGR
|6,08
|744.304.013
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,21
|732.147.380
|% -0,45
|
|GARAN
|7,34
|481.624.156
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|432.004.169
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|732.147.380
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|432.004.169
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|161.248.089
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,88
|112.950.700
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,08
|744.304.013
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0016
|9,0468
|% 0,73
|
|Frank
|7,5705
|7,6161
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8502
|1,8595
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,18
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.900
|4,30
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,50
|
|Yarım
|1.436
|1.456
|2,20
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|