FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 11:05
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEZ-Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863200
BIST
12:191.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,36
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:196,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:198,2061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2061
En Düşük
8,1145
12:19438,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,40
|Açılış
|: 438,27
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|24.826.625
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.935.844
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.752.307
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.390.006
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.917.008
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,60
|1.063.442.107
|% 0,33
|
|GUSGR
|6,07
|741.868.448
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,21
|728.452.248
|% -0,45
|
|GARAN
|7,33
|476.706.901
|% -0,95
|
|KRDMD
|3,04
|431.970.004
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,21
|728.452.248
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,04
|431.970.004
|% 0,33
|
|TSKB
|1,17
|160.795.322
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|112.833.667
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,07
|741.868.448
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9945
|9,0396
|% 0,65
|
|Frank
|7,5666
|7,6122
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,74
|
|Altın Gr.
|438
|439
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.874
|2.903
|6,90
|
|Tam
|2.961
|2.985
|7,10
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,50
|
|Çeyrek
|721
|729
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,41
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,02
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,59
|
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