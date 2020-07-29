FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 12:29
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BBH-Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863296
BIST
15:331.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -15,35
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:336,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,0640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:338,2150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2150
En Düşük
8,1145
15:33438,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,44
|Açılış
|: 438,31
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|39.706.181
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.876.006
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.727.452
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.762.446
|% 9,99
|
|TKURU
|49,12
|1.299.126
|% 9,99
|
|NIBAS
|16,73
|6.370.023
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|EGCEY
|0,93
|371.491
|% -8,82
|
|BMELK
|6,22
|14.925
|% -8,39
|
|EKGYO
|2,19
|926.043.895
|% -1,35
|
|IHLGM
|1,68
|294.654.867
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,42
|287.916.160
|% -2,00
|
|ODAS
|2,52
|228.187.554
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,99
|223.623.006
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,19
|926.043.895
|% -1,35
|
|IHLGM
|1,68
|294.654.867
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|228.187.554
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,42
|115.894.857
|% 9,23
|
|ADESE
|2,16
|167.404.972
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0148
|9,0600
|% 0,87
|
|Frank
|7,5570
|7,6025
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,62
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.878
|2.906
|10,70
|
|Tam
|2.964
|2.989
|11,00
|
|Yarım
|1.439
|1.459
|5,40
|
|Çeyrek
|722
|730
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,02
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,51
|
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