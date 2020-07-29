FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 11:05
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEF-Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863201
BIST
14:441.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -15,88
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
14:446,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
14:448,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
14:44437,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,92
|Açılış
|: 437,79
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|14.461.221
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.641.238
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.457.133
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|TKURU
|49,12
|1.204.766
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.252.277
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|697.358
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,08
|1.449.576.375
|% -1,10
|
|GUSGR
|6,29
|1.191.902.332
|% 5,54
|
|EKGYO
|2,20
|876.390.364
|% -0,90
|
|GARAN
|7,30
|652.028.571
|% -1,35
|
|KRDMD
|3,01
|539.299.417
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,20
|876.390.364
|% -0,90
|
|TSKB
|1,15
|237.118.982
|% -1,71
|
|IHLAS
|0,89
|182.029.162
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,29
|1.191.902.332
|% 5,54
|
|KRDMD
|3,01
|539.299.417
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9964
|9,0416
|% 0,67
|
|Frank
|7,5526
|7,5981
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8496
|1,8589
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,93
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.874
|2.902
|6,60
|
|Tam
|2.960
|2.985
|6,80
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,30
|
|Çeyrek
|721
|729
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,35
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,44
|-0,01
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|B. Petrol
|44,07
|44,07
|0,46
|
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