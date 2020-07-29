FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 12:30
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FER-Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863300
BIST
15:371.135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -17,40
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:376,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0467
|Açılış
|: 7,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:378,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0841
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2196
En Düşük
8,1145
15:37438,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,83
|Açılış
|: 438,70
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,92
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|14.798.577
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.729.111
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.887.565
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.848.200
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.376.096
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,04
|1.592.452.615
|% -1,21
|
|GUSGR
|6,25
|1.295.546.439
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,19
|934.352.843
|% -1,35
|
|GARAN
|7,24
|744.993.148
|% -2,16
|
|KRDMD
|3,01
|575.567.934
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,19
|934.352.843
|% -1,35
|
|TSKB
|1,14
|265.220.756
|% -2,56
|
|GUSGR
|6,25
|1.295.546.439
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,90
|187.222.596
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|575.567.934
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0153
|9,0606
|% 0,88
|
|Frank
|7,5599
|7,6055
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,62
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.878
|2.906
|10,70
|
|Tam
|2.964
|2.989
|11,00
|
|Yarım
|1.439
|1.459
|5,40
|
|Çeyrek
|722
|730
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,02
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,51
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