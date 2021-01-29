FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 17:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906242
BIST
17:221.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,19
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:227,3091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:228,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:22439,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,04
|Açılış
|: 438,82
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DZGYO
|5,06
|47.501.778
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|641.535
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.974.877
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|BURVA
|44,10
|28.864.037
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,82
|212.009.434
|% -7,69
|
|VAKFN
|8,52
|18.143.345
|% -6,78
|
|GUBRF
|73,45
|2.194.202.916
|% 6,30
|
|GARAN
|9,44
|1.948.669.733
|% 0,53
|
|KOZAL
|117,40
|1.335.943.072
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,96
|1.312.192.240
|% 6,45
|
|KARSN
|5,23
|1.287.302.997
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,36
|1.063.074.186
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,96
|1.312.192.240
|% 6,45
|
|KARSN
|5,23
|1.287.302.997
|% 4,81
|
|TSKB
|1,82
|395.920.013
|% 0,55
|
|GARAN
|9,44
|1.948.669.733
|% 0,53
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3022
|7,3080
|% -0,36
|
|Euro
|8,8756
|8,8845
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9938
|10,0439
|% -0,48
|
|Frank
|8,1802
|8,2295
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9383
|1,9480
|% -0,58
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|30,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,18
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-18,17
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-8,79
|
|Çeyrek
|701
|717
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,54
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,18
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,88
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