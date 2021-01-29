FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 17:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906244
BIST
17:521.472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -26,44
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.472
17:527,3047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:528,8760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:52436,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,54
|Açılış
|: 436,97
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:52
|DZGYO
|5,06
|50.053.789
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.328.619
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.003.434
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|203.624.458
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|663.119
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.627.123
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.667.951
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,48
|227.417.552
|% -8,78
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,90
|2.260.621.916
|% 5,50
|
|GARAN
|9,35
|2.075.984.361
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,39
|1.550.972.408
|% 0,84
|
|DOHOL
|3,91
|1.479.285.528
|% 5,11
|
|KOZAL
|116,00
|1.432.486.549
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,39
|1.550.972.408
|% 0,84
|
|DOHOL
|3,91
|1.479.285.528
|% 5,11
|
|KARSN
|5,19
|1.356.790.788
|% 4,01
|
|TSKB
|1,82
|426.981.149
|% 0,55
|
|GARAN
|9,35
|2.075.984.361
|% -0,43
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2961
|7,3047
|% -0,40
|
|Euro
|8,8647
|8,8760
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0135
|10,0637
|% -0,28
|
|Frank
|8,2008
|8,2502
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9446
|1,9544
|% -0,25
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,04
|
|Altın Gr.
|436
|437
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem