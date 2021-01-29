FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 17:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906247
BIST
17:531.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -26,93
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.471
17:537,3013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:538,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:53437,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,04
|Açılış
|: 437,47
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ATAGY
|6,38
|13.867.932
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.393.218
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|50.176.798
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.006.483
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|35.630.170
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.870.467
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,50
|8.756.221
|% -9,43
|
|PARSN
|28,40
|229.072.775
|% -9,03
|
|VAKFN
|8,34
|18.899.616
|% -8,75
|
|GUBRF
|72,75
|2.268.138.926
|% 5,28
|
|GARAN
|9,33
|2.084.471.878
|% -0,64
|
|EKGYO
|2,40
|1.583.044.958
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,89
|1.484.428.911
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,60
|1.440.213.937
|% -1,53
|
|EKGYO
|2,40
|1.583.044.958
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,89
|1.484.428.911
|% 4,57
|
|KARSN
|5,20
|1.374.264.922
|% 4,21
|
|TSKB
|1,82
|428.256.079
|% 0,55
|
|GARAN
|9,33
|2.084.471.878
|% -0,64
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2971
|7,3013
|% -0,45
|
|Euro
|8,8659
|8,8729
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,0047
|10,0548
|% -0,37
|
|Frank
|8,1990
|8,2484
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9442
|1,9539
|% -0,28
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|13,44
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|0,66
|
Seans Raporu
17:53
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17:58XU030
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