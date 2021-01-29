FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 17:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906249
BIST
17:211.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,46
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:217,3091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:218,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:21438,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,39
|Açılış
|: 438,82
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:21
|DZGYO
|5,06
|47.519.564
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|642.626
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.980.057
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,98
|28.899.179
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,78
|212.640.795
|% -7,82
|
|VAKFN
|8,53
|18.144.870
|% -6,67
|
|GUBRF
|73,25
|2.198.252.189
|% 6,01
|
|GARAN
|9,43
|1.958.252.272
|% 0,43
|
|KOZAL
|117,30
|1.342.151.656
|% -0,09
|
|DOHOL
|3,97
|1.332.384.579
|% 6,72
|
|KARSN
|5,20
|1.304.037.906
|% 4,21
|
|EKGYO
|2,36
|1.067.769.080
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,97
|1.332.384.579
|% 6,72
|
|KARSN
|5,20
|1.304.037.906
|% 4,21
|
|TSKB
|1,83
|405.434.829
|% 1,10
|
|GARAN
|9,43
|1.958.252.272
|% 0,43
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3029
|7,3091
|% -0,34
|
|Euro
|8,8761
|8,8822
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,9843
|10,0344
|% -0,57
|
|Frank
|8,1727
|8,2219
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9367
|1,9464
|% -0,66
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,50
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,21
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,67
|