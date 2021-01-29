FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 17:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906259
BIST
17:381.475
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -23,10
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:387,3193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:388,8934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:38437,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,85
|Açılış
|: 437,28
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TSGYO
|5,39
|6.840.485
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|47.911.036
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|34.970.948
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|656.573
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|30.632.658
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.564.880
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,44
|219.437.581
|% -8,90
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|73,00
|2.235.576.540
|% 5,64
|
|GARAN
|9,36
|2.042.895.669
|% -0,32
|
|DOHOL
|3,93
|1.460.056.483
|% 5,65
|
|KOZAL
|115,90
|1.405.440.144
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,39
|1.372.398.534
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,39
|1.372.398.534
|% 0,84
|
|DOHOL
|3,93
|1.460.056.483
|% 5,65
|
|KARSN
|5,23
|1.340.749.291
|% 4,81
|
|TSKB
|1,82
|416.427.150
|% 0,55
|
|GARAN
|9,36
|2.042.895.669
|% -0,32
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3151
|7,3200
|% -0,19
|
|Euro
|8,8860
|8,8913
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9977
|10,0478
|% -0,44
|
|Frank
|8,1909
|8,2402
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9413
|1,9510
|% -0,42
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|20,67
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,19
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,67
|
Seans Raporu
17:36
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