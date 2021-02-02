FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.02.2021 11:16
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Azami toplam gider oranı ve brüt getiri oranı düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906901
BIST
12:321.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 22,59
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:327,1489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0376
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:328,6385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:32425,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,46
|Açılış
|: 425,11
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:30
|AGYO
|3,96
|17.515.535
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.274.025
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.536.412
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|2.061.547
|% 9,99
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KAPLM
|32,44
|5.996.978
|% -7,31
|
|NIBAS
|37,10
|15.739.771
|% -7,20
|
|KOZAL
|122,60
|780.676.695
|% -1,21
|
|SISE
|7,54
|769.170.255
|% 2,03
|
|THYAO
|12,23
|676.950.307
|% 1,83
|
|GARAN
|9,60
|547.419.826
|% 1,27
|
|KARSN
|5,53
|432.969.375
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,45
|275.562.168
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,48
|154.925.365
|% 1,37
|
|DOHOL
|3,97
|410.717.020
|% 1,79
|
|ODAS
|4,10
|425.863.157
|% -0,97
|
|SISE
|7,54
|769.170.255
|% 2,03
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1473
|7,1514
|% -0,49
|
|Euro
|8,6272
|8,6354
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,7485
|9,7974
|% -0,49
|
|Frank
|7,9387
|7,9865
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8972
|1,9067
|% -0,76
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-9,56
|
|Altın Gr.
|424
|425
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-41,00
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,83
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,92
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,32
|
|B. Petrol
|56,91
|56,91
|0,58
|