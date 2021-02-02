FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans Sunum Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)Azami toplam gider oranı ve brüt getiri oranı düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906901BIST