FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:06
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952976
BIST
13:221.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:228,4182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:2210,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0373
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:22494,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,53
|Açılış
|: 494,66
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:22
|DOBUR
|14,08
|2.924.836
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.188.770
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.259
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.397.978
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,10
|38.852.813
|% 7,80
|
|METUR
|6,82
|91.655.061
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.967.704
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,80
|106.959.757
|% -8,11
|
|MEGAP
|6,80
|106.959.757
|% -8,11
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,37
|736.194.355
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,34
|421.593.610
|% 1,30
|
|EREGL
|20,10
|316.040.658
|% 0,50
|
|ASELS
|15,49
|305.229.974
|% 1,51
|
|KARSN
|4,31
|272.532.579
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,34
|421.593.610
|% 1,30
|
|GARAN
|8,37
|736.194.355
|% 0,36
|
|KARSN
|4,31
|272.532.579
|% 2,62
|
|ODAS
|1,78
|73.011.564
|% -3,26
|
|EKGYO
|1,82
|63.420.080
|% -1,09
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4148
|8,4182
|% -0,44
|
|Euro
|10,0018
|10,0313
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7240
|11,7828
|% -0,43
|
|Frank
|9,2569
|9,3126
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2381
|2,2493
|% -0,46
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,40
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|-0,26
|