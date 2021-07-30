FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952982
BIST
13:241.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:248,4190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:2410,0210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0476
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:24494,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,53
|Açılış
|: 494,66
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:24
|DOBUR
|14,08
|2.924.836
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.188.770
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.259
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.397.978
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,10
|38.852.813
|% 7,80
|
|METUR
|6,82
|91.655.061
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.967.704
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,80
|106.959.757
|% -8,11
|
|MEGAP
|6,80
|106.959.757
|% -8,11
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,37
|736.194.355
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,34
|421.593.610
|% 1,30
|
|EREGL
|20,10
|316.040.658
|% 0,50
|
|ASELS
|15,49
|305.229.974
|% 1,51
|
|KARSN
|4,31
|272.532.579
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,34
|421.593.610
|% 1,30
|
|GARAN
|8,37
|736.194.355
|% 0,36
|
|KARSN
|4,31
|272.532.579
|% 2,62
|
|ODAS
|1,78
|73.011.564
|% -3,26
|
|EKGYO
|1,82
|63.420.080
|% -1,09
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4148
|8,4190
|% -0,43
|
|Euro
|10,0159
|10,0210
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,7223
|11,7811
|% -0,45
|
|Frank
|9,2572
|9,3130
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2384
|2,2496
|% -0,45
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,03
|