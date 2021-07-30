FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:11
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952984
BIST
13:241.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:248,4182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:2410,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0373
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:24494,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,57
|Açılış
|: 494,66
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:24
|DOBUR
|14,08
|2.945.956
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.240.143
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.259
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.406.219
|% 9,84
|
|ULAS
|4,31
|11.500.389
|% 8,29
|
|METUR
|6,82
|91.855.841
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.979.979
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,79
|108.926.207
|% -8,24
|
|MEGAP
|6,79
|108.926.207
|% -8,24
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|764.875.198
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,36
|438.829.714
|% 2,16
|
|EREGL
|20,12
|322.719.849
|% 0,60
|
|ASELS
|15,50
|307.759.726
|% 1,57
|
|KRDMD
|7,83
|274.387.666
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,36
|438.829.714
|% 2,16
|
|GARAN
|8,39
|764.875.198
|% 0,60
|
|KARSN
|4,31
|272.862.322
|% 2,62
|
|ODAS
|1,78
|73.091.878
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,83
|274.387.666
|% 0,77
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4148
|8,4182
|% -0,44
|
|Euro
|10,0018
|10,0313
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7188
|11,7776
|% -0,47
|
|Frank
|9,2517
|9,3075
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% -0,50
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,11
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,27
|