FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:12
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952985
BIST
13:271.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,93
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:278,4173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0383
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:2710,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0468
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:27494,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,23
|Açılış
|: 494,97
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:24
|DOBUR
|14,08
|2.931.876
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.238.580
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.259
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.406.219
|% 9,84
|
|ULAS
|4,32
|11.297.390
|% 8,54
|
|METUR
|6,82
|91.692.755
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.977.155
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,76
|108.229.138
|% -8,65
|
|MEGAP
|6,76
|108.229.138
|% -8,65
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,38
|743.297.265
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,34
|421.671.847
|% 1,30
|
|EREGL
|20,12
|321.833.551
|% 0,60
|
|ASELS
|15,50
|305.474.169
|% 1,57
|
|KRDMD
|7,83
|273.133.509
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,34
|421.671.847
|% 1,30
|
|GARAN
|8,38
|743.297.265
|% 0,48
|
|KARSN
|4,32
|272.633.842
|% 2,86
|
|ODAS
|1,78
|73.060.250
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,83
|273.133.509
|% 0,77
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4148
|8,4190
|% -0,43
|
|Euro
|10,0159
|10,0210
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,7162
|11,7750
|% -0,50
|
|Frank
|9,2511
|9,3068
|% -0,49
|
|Riyal
|2,2369
|2,2481
|% -0,52
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,11
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,27
|