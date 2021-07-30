FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:14
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952987
BIST
14:341.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,39
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:348,4165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:3410,0110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0576
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:34494,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,18
|Açılış
|: 494,12
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DOBUR
|14,08
|2.967.597
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.415.642
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.709.403
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.868.623
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.777.616
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.753.891
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|23.431.287
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,75
|125.250.059
|% -8,78
|
|MEGAP
|6,75
|125.250.059
|% -8,78
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|866.032.078
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,35
|473.582.932
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|459.348.682
|% 0,77
|
|EREGL
|20,04
|371.812.000
|% 0,20
|
|ASELS
|15,41
|334.222.460
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,35
|473.582.932
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|866.032.078
|% 0,60
|
|KARSN
|4,34
|307.116.681
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|459.348.682
|% 0,77
|
|ODAS
|1,79
|75.963.415
|% -2,72
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4130
|8,4165
|% -0,46
|
|Euro
|10,0032
|10,0110
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,7033
|11,7620
|% -0,61
|
|Frank
|9,2425
|9,2982
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2345
|2,2457
|% -0,62
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,50
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-33,23
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-16,07
|
|Çeyrek
|790
|808
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,16
|
Seans Raporu
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