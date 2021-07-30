FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:14
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952989
BIST
14:361.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,40
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:368,4150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0406
|Açılış
|: 8,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:3610,0124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0562
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:36494,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,13
|Açılış
|: 494,07
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:36
|DOBUR
|14,08
|2.967.597
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.413.947
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.708.883
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.833.827
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.773.710
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.653.501
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|23.183.497
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,75
|125.074.020
|% -8,78
|
|MEGAP
|6,75
|125.074.020
|% -8,78
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|864.240.857
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,35
|473.196.885
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|459.259.235
|% 0,77
|
|EREGL
|20,04
|370.178.582
|% 0,20
|
|ASELS
|15,43
|333.376.630
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,35
|473.196.885
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|864.240.857
|% 0,60
|
|KARSN
|4,34
|306.889.811
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|459.259.235
|% 0,77
|
|ODAS
|1,79
|75.921.855
|% -2,72
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4125
|8,4150
|% -0,48
|
|Euro
|10,0058
|10,0124
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,7061
|11,7648
|% -0,58
|
|Frank
|9,2458
|9,3015
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2352
|2,2464
|% -0,59
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,20
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-32,61
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-15,77
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,89
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|-0,14
|