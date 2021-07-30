FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:18
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952994
BIST
13:341.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,74
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:348,4160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0396
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:3410,0187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0499
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:34494,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,24
|Açılış
|: 494,95
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:31
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.262.163
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.259
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.437.264
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,13
|39.928.960
|% 8,03
|
|METUR
|6,82
|91.909.003
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.992.612
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,79
|109.492.923
|% -8,24
|
|MEGAP
|6,79
|109.492.923
|% -8,24
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|777.558.620
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|439.678.828
|% 1,73
|
|EREGL
|20,16
|332.022.709
|% 0,80
|
|ASELS
|15,48
|310.830.364
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,84
|294.740.709
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,35
|439.678.828
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|777.558.620
|% 0,72
|
|KARSN
|4,33
|275.431.507
|% 3,10
|
|ODAS
|1,78
|73.120.557
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,84
|294.740.709
|% 0,90
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4117
|8,4143
|% -0,49
|
|Euro
|10,0114
|10,0199
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,7248
|11,7836
|% -0,42
|
|Frank
|9,2560
|9,3118
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2380
|2,2492
|% -0,47
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,09
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|-0,25
|