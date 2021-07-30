FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:20
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952997
BIST
13:451.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,17
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:458,4135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:4510,0394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0292
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:45494,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,51
|Açılış
|: 494,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:42
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.299.641
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.573.157
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.649.167
|% 9,84
|
|ULAS
|4,31
|12.958.692
|% 8,29
|
|METUR
|6,82
|93.559.655
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.026.891
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|116.792.819
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|116.792.819
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|819.454.773
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,36
|441.660.186
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,82
|350.736.978
|% 0,64
|
|EREGL
|20,10
|346.109.507
|% 0,50
|
|ASELS
|15,48
|315.704.059
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,36
|441.660.186
|% 2,16
|
|GARAN
|8,40
|819.454.773
|% 0,72
|
|KARSN
|4,33
|280.335.646
|% 3,10
|
|KRDMD
|7,82
|350.736.978
|% 0,64
|
|ODAS
|1,79
|73.314.090
|% -2,72
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4086
|8,4136
|% -0,50
|
|Euro
|10,0052
|10,0119
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,7243
|11,7831
|% -0,43
|
|Frank
|9,2567
|9,3124
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,51
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,11
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,27
|