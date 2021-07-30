FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953001
BIST
13:451.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,17
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:458,4135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:4510,0394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0292
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:45494,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,63
|Açılış
|: 494,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:45
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.299.971
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.573.157
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.653.154
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,13
|42.197.682
|% 8,03
|
|METUR
|6,82
|96.165.387
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.036.814
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,75
|117.611.490
|% -8,78
|
|MEGAP
|6,75
|117.611.490
|% -8,78
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|822.239.029
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,36
|442.160.998
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,83
|354.871.662
|% 0,77
|
|EREGL
|20,10
|347.016.125
|% 0,50
|
|ASELS
|15,46
|317.008.360
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,36
|442.160.998
|% 2,16
|
|GARAN
|8,40
|822.239.029
|% 0,72
|
|KARSN
|4,34
|281.636.890
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|354.871.662
|% 0,77
|
|ODAS
|1,78
|73.317.451
|% -3,26
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4103
|8,4135
|% -0,50
|
|Euro
|9,9881
|10,0394
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,7234
|11,7822
|% -0,44
|
|Frank
|9,2558
|9,3116
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2365
|2,2477
|% -0,54
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,02
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,79
|74,79
|-0,31
|