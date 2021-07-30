FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FER - BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953028
BIST
13:551.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:558,4055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
13:5510,0109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0577
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:55494,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 494,39
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:53
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.320.340
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.574.678
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.662.165
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,09
|42.782.045
|% 7,72
|
|METUR
|6,82
|96.270.537
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.048.671
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,74
|119.352.005
|% -8,92
|
|MEGAP
|6,74
|119.352.005
|% -8,92
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|827.672.120
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|444.191.803
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|373.405.167
|% 0,77
|
|KARSN
|4,35
|288.762.887
|% 3,57
|
|THYAO
|12,72
|257.139.940
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,35
|444.191.803
|% 1,73
|
|ODAS
|1,79
|74.326.859
|% -2,72
|
|EKGYO
|1,83
|64.122.139
|% -0,54
|
|TSPOR
|3,57
|121.721.308
|% 5,00
|
|IDGYO
|2,94
|77.537.497
|% 5,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4012
|8,4079
|% -0,56
|
|Euro
|9,9726
|10,0464
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,7217
|11,7805
|% -0,45
|
|Frank
|9,2578
|9,3136
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2362
|2,2474
|% -0,55
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,24
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,27
|