FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:44
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FET -BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953035
BIST
14:101.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,51
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:108,4073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0483
|Açılış
|: 74,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 75,1000
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:1010,0114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0572
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:106,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,05
|Açılış
|: 6,90
|
|Önceki Kapanış
|: 6,95
|
6,99
En Düşük
6,89
BIST En Aktif Hisseler14:10
|DOBUR
|14,08
|2.951.462
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.380.719
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.586.053
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.440.564
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.712.173
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.393.475
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.092.243
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|120.987.420
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|120.987.420
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|842.438.634
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|447.659.225
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|385.193.113
|% 0,77
|
|EREGL
|20,06
|358.841.903
|% 0,30
|
|ASELS
|15,45
|323.994.989
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,35
|447.659.225
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|842.438.634
|% 0,72
|
|KARSN
|4,32
|299.215.946
|% 2,86
|
|KRDMD
|7,83
|385.193.113
|% 0,77
|
|ODAS
|1,80
|74.726.114
|% -2,17
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4052
|8,4073
|% -0,57
|
|Euro
|10,0062
|10,0114
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,7137
|11,7725
|% -0,52
|
|Frank
|9,2564
|9,3121
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2356
|2,2468
|% -0,58
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-0,84
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-28,91
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-13,98
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,21
|
Seans Raporu
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