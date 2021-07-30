FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:44
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIK -BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953039
BIST
14:011.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,90
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:018,4090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:0110,0124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0562
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:01494,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,77
|Açılış
|: 494,42
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler14:01
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.327.805
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.574.678
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.672.765
|% 9,84
|
|SELVA
|8,13
|11.463.000
|% 9,42
|
|METUR
|6,82
|96.288.235
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.048.674
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,75
|119.600.651
|% -8,78
|
|MEGAP
|6,75
|119.600.651
|% -8,78
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,41
|828.653.548
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,36
|444.253.299
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,83
|379.637.516
|% 0,77
|
|EREGL
|20,12
|348.623.484
|% 0,60
|
|ASELS
|15,47
|319.880.847
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,36
|444.253.299
|% 2,16
|
|GARAN
|8,41
|828.653.548
|% 0,84
|
|KARSN
|4,34
|293.020.053
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|379.637.516
|% 0,77
|
|ODAS
|1,79
|74.386.374
|% -2,72
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4053
|8,4090
|% -0,55
|
|Euro
|10,0068
|10,0124
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,7138
|11,7726
|% -0,52
|
|Frank
|9,2542
|9,3099
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2355
|2,2467
|% -0,58
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|0,27
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|-0,23
|