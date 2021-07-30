FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 13:11
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FII-BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953047
BIST
14:271.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,17
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:278,4104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0452
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:2710,0108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0578
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:27494,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,91
|Açılış
|: 494,28
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:25
|DOBUR
|14,08
|2.965.598
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.407.627
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.661.752
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.649.324
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.771.656
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.464.034
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.141.588
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|123.199.907
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|123.199.907
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|855.463.534
|% 0,60
|
|KRDMD
|7,82
|453.554.636
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,36
|450.726.002
|% 2,16
|
|EREGL
|20,00
|368.547.363
|% 0,00
|
|ASELS
|15,42
|330.437.024
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,36
|450.726.002
|% 2,16
|
|GARAN
|8,39
|855.463.534
|% 0,60
|
|KARSN
|4,34
|306.285.387
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,82
|453.554.636
|% 0,64
|
|ODAS
|1,80
|75.385.978
|% -2,17
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4048
|8,4068
|% -0,58
|
|Euro
|9,9996
|10,0076
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,7070
|11,7658
|% -0,57
|
|Frank
|9,2464
|9,3021
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2347
|2,2459
|% -0,62
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,27
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-32,66
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-15,80
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,16
|
Seans Raporu
14:25
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14:40MEGAP
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 126, 697 adet işlem
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14:40MEGAP
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 126, 697 adet işlem
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14:39VESTL
Yüzde -8.44 oranında düşüşle 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 943, 214 adet işlem
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14:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 42 kaybederek (% -0.68 ) 1, 222
-
14:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, TSGYO, VKING, SELVA, DOBUR