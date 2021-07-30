FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:44
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
FEF -BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953033
BIST
17:011.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:018,4284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0272
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:0110,0149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0537
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:01493,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,36
|Açılış
|: 493,83
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler16:59
|DOBUR
|14,08
|3.033.759
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.758.488
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.819.975
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.403.725
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.171.912
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.883.999
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.731.027
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,78
|141.417.261
|% -8,38
|
|MEGAP
|6,78
|141.417.261
|% -8,38
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,50
|1.210.163.109
|% 1,92
|
|KARSN
|4,55
|701.210.095
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,87
|615.925.528
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,38
|583.904.974
|% 3,03
|
|EREGL
|20,02
|465.835.180
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,38
|583.904.974
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|701.210.095
|% 8,33
|
|GARAN
|8,50
|1.210.163.109
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,87
|615.925.528
|% 1,29
|
|TRGYO
|3,56
|215.615.503
|% 6,27
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4248
|8,4285
|% -0,32
|
|Euro
|9,9884
|10,0174
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,7056
|11,7643
|% -0,59
|
|Frank
|9,2462
|9,3019
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2359
|2,2471
|% -0,56
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,52
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|-32,07
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-15,51
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,76
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|
Seans Raporu
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