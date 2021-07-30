FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:44
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
BEE -BAGIMSIZ DENETIM KONTROLUNDEN GEÇMIŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953036
BIST
17:061.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:068,4279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:0610,0092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0594
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:06494,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,99
|Açılış
|: 494,29
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.759.853
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.409
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.405.114
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.176.025
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.901.854
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.749.452
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,81
|141.904.768
|% -7,97
|
|MEGAP
|6,81
|141.904.768
|% -7,97
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,50
|1.260.099.803
|% 1,92
|
|KARSN
|4,56
|711.051.757
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,85
|628.992.449
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,37
|591.962.243
|% 2,60
|
|EREGL
|20,04
|483.576.324
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,37
|591.962.243
|% 2,60
|
|KARSN
|4,56
|711.051.757
|% 8,57
|
|GARAN
|8,50
|1.260.099.803
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,85
|628.992.449
|% 1,03
|
|TRGYO
|3,54
|217.024.191
|% 5,67
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4244
|8,4279
|% -0,33
|
|Euro
|10,0007
|10,0092
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,7164
|11,7751
|% -0,50
|
|Frank
|9,2563
|9,3121
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% -0,40
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,08
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.273
|3.323
|-32,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-27,88
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,49
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|