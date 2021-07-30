FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 16:30
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIK-Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953204
BIST
17:441.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:448,4211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0345
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:449,9974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0712
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:44494,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,75
|Açılış
|: 494,41
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:44
|DOBUR
|14,08
|3.108.961
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.811.997
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.564.830
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.373.350
|% 9,84
|
|ADESE
|1,24
|10.731.252
|% 9,73
|
|METUR
|6,82
|98.044.399
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,68
|151.342.966
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,68
|151.342.966
|% -9,73
|
|HURGZ
|1,67
|28.996.583
|% -9,73
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.368.952.502
|% 1,68
|
|KARSN
|4,54
|765.032.470
|% 8,10
|
|KRDMD
|7,86
|681.845.851
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|632.817.070
|% 3,03
|
|EREGL
|20,14
|545.007.612
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,38
|632.817.070
|% 3,03
|
|KARSN
|4,54
|765.032.470
|% 8,10
|
|GARAN
|8,48
|1.368.952.502
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,86
|681.845.851
|% 1,16
|
|TRGYO
|3,56
|222.797.516
|% 6,27
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4182
|8,4211
|% -0,41
|
|Euro
|9,9898
|9,9974
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,7019
|11,7606
|% -0,62
|
|Frank
|9,2621
|9,3179
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% -0,30
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-4,76
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|-0,05
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Seans Raporu
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