FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:47
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEI-Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050201
BIST
16:082.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 51,11
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:0817,9520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0392
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:0818,4215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1006
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:081.022,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.021,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:06
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.018.038
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.756.587
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.090.388
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.047
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|132.486.932
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.448.142
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|142.490.396
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|104.919.621
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,10
|2.593.062.460
|% 1,39
|
|SISE
|22,84
|2.524.862.857
|% 4,67
|
|SASA
|46,18
|1.631.059.502
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,13
|982.277.356
|% 1,29
|
|ASELS
|22,80
|862.717.882
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,13
|982.277.356
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|664.875.088
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|785.803.741
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,71
|212.851.338
|% 0,00
|
|SISE
|22,84
|2.524.862.857
|% 4,67
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9456
|17,9541
|% 0,23
|
|Euro
|18,4164
|18,4365
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,8975
|22,0073
|% 0,69
|
|Frank
|18,8190
|18,9323
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,17
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.799
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,45
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21AKSGY
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 094, 885 adet işlem
-
16:20OZRDN
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 614, 931 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 71 artarak (% 2.02 ) 2, 816
-
16:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, SASA
-
16:19XU100
Endeks 2, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 26, 583.00 milyon TL de