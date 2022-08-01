FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFEI-Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050201BIST