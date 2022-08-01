FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:47
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIC -Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050211
BIST
16:162.646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 53,63
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:1617,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:1618,4078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0869
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:161.022,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.022,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:14
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|25.184.204
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.210.745
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.931.373
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.131
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|132.765.995
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.467.826
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|143.378.045
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|105.085.610
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,15
|2.637.835.214
|% 1,49
|
|SISE
|22,88
|2.538.477.730
|% 4,86
|
|SASA
|46,16
|1.654.022.209
|% 3,78
|
|EKGYO
|3,13
|1.025.690.979
|% 1,29
|
|ASELS
|22,82
|869.251.823
|% 2,79
|
|EKGYO
|3,13
|1.025.690.979
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|674.012.664
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|806.956.839
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,72
|213.753.734
|% 0,58
|
|SISE
|22,88
|2.538.477.730
|% 4,86
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9398
|17,9462
|% 0,19
|
|Euro
|18,3901
|18,4098
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,9233
|22,0332
|% 0,81
|
|Frank
|18,8419
|18,9554
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,17
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,41
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.880
|30,00
|
|Tam
|6.815
|6.867
|33,00
|
|Yarım
|3.321
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,91
|