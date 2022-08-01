FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIF -Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050213
BIST
16:162.646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 53,63
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:1617,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0372
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:1618,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0814
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:161.022,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.022,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:16
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.243.363
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.932.812
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.182
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.184.204
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|133.165.798
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.488.421
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|105.159.481
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|THYAO
|51,25
|2.643.737.134
|% 1,69
|
|SISE
|22,90
|2.546.731.021
|% 4,95
|
|SASA
|46,14
|1.657.171.698
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,13
|1.026.069.123
|% 1,29
|
|EREGL
|28,08
|892.590.011
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,13
|1.026.069.123
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|674.425.621
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|814.145.961
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,72
|213.954.448
|% 0,58
|
|SISE
|22,90
|2.546.731.021
|% 4,95
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9383
|17,9500
|% 0,21
|
|Euro
|18,3829
|18,4023
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,9070
|22,0169
|% 0,74
|
|Frank
|18,8282
|18,9416
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,18
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,74
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.878
|28,00
|
|Tam
|6.813
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.320
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,99
|