FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIG -Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050214
BIST
16:172.646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 53,33
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:1717,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0372
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:1718,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0814
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:171.023,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.023,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:17
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.243.363
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.932.812
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.182
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.184.204
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|133.165.798
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.488.421
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|105.159.481
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|THYAO
|51,25
|2.643.737.134
|% 1,69
|
|SISE
|22,90
|2.546.731.021
|% 4,95
|
|SASA
|46,14
|1.657.171.698
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,13
|1.026.069.123
|% 1,29
|
|EREGL
|28,08
|892.590.011
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,13
|1.026.069.123
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|674.425.621
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|814.145.961
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,72
|213.954.448
|% 0,58
|
|SISE
|22,90
|2.546.731.021
|% 4,95
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9383
|17,9500
|% 0,21
|
|Euro
|18,3829
|18,4023
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,9373
|22,0473
|% 0,87
|
|Frank
|18,8447
|18,9582
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,18
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.880
|30,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,59
|