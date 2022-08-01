FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BGE -Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050219
BIST
14:312.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 50,98
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
14:3117,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0176
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
14:3118,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0570
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
14:311.021,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.021,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler14:31
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.584.680
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.926.426
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,39
|54.954.672
|% 9,84
|
|IHLGM
|0,80
|37.396.828
|% 9,59
|
|IMASM
|70,05
|15.171.865
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|102.167.457
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|BRKO
|2,04
|3.624.011
|% -8,52
|
|SISE
|22,88
|2.188.711.539
|% 4,86
|
|THYAO
|51,45
|1.992.822.582
|% 2,08
|
|SASA
|45,70
|1.245.306.535
|% 2,74
|
|EKGYO
|3,13
|849.640.346
|% 1,29
|
|EREGL
|27,98
|709.299.126
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,13
|849.640.346
|% 1,29
|
|ODAS
|3,89
|615.649.480
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,81
|662.163.010
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,72
|181.927.521
|% 0,58
|
|SISE
|22,88
|2.188.711.539
|% 4,86
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9190
|17,9304
|% 0,10
|
|Euro
|18,3459
|18,3779
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,8437
|21,9532
|% 0,44
|
|Frank
|18,8008
|18,9141
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7581
|4,7820
|% 0,07
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.880
|30,00
|
|Tam
|6.809
|6.861
|27,00
|
|Yarım
|3.318
|3.354
|13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,28
|
Seans Raporu
14:31
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14:43ITTFH
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