FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EIG -Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050225
BIST
12:582.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 50,26
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.644
En Düşük
2.600
12:5817,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0388
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
12:5818,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1101
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
12:581.022,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.022,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.022,78
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:56
|YBTAS
|22.880,00
|663.520
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.278.718
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.610.451
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.589.530
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|36.952.641
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.876.394
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|81.818.678
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|3.140.482
|% -8,52
|
|KZBGY
|65,85
|96.677.316
|% -7,06
|
|LIDFA
|8,32
|20.141.768
|% -5,99
|
|SISE
|22,96
|1.708.638.479
|% 5,22
|
|THYAO
|50,95
|1.250.681.430
|% 1,09
|
|SASA
|45,62
|1.099.702.746
|% 2,56
|
|TUPRS
|272,70
|623.821.425
|% 1,60
|
|EREGL
|28,06
|615.514.955
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,09
|462.626.433
|% 0,00
|
|ODAS
|3,88
|538.935.187
|% 4,02
|
|YKBNK
|4,82
|483.152.184
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,71
|149.767.416
|% 0,00
|
|SISE
|22,96
|1.708.638.479
|% 5,22
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9298
|17,9447
|% 0,18
|
|Euro
|18,3906
|18,4292
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,9256
|22,0356
|% 0,82
|
|Frank
|18,8405
|18,9540
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7636
|4,7874
|% 0,18
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|7,32
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.883
|33,00
|
|Tam
|6.817
|6.867
|33,00
|
|Yarım
|3.322
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,46
|