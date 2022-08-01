FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EIK -Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050227
BIST
12:452.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 48,98
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.641
En Düşük
2.600
12:4517,9574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0446
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:4518,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1169
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:451.021,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.021,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.021,85
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ICBCT
|6,87
|36.006.003
|% 9,92
|
|ITTFH
|1,80
|43.770.093
|% 7,78
|
|OYLUM
|3,14
|42.379.995
|% 6,80
|
|NUHCM
|62,40
|15.009.130
|% 6,76
|
|GRNYO
|3,50
|2.281.291
|% 6,06
|
|YAYLA
|5,63
|80.519.662
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|KAPLM
|63,20
|5.975.719
|% -8,34
|
|LIDFA
|8,32
|19.329.106
|% -5,99
|
|SNGYO
|5,57
|84.390.379
|% -5,91
|
|SISE
|22,92
|1.610.085.503
|% 5,04
|
|THYAO
|50,95
|1.211.572.462
|% 1,09
|
|SASA
|45,78
|1.065.350.014
|% 2,92
|
|TUPRS
|272,50
|615.571.898
|% 1,53
|
|EREGL
|28,02
|597.432.073
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,10
|425.361.715
|% 0,32
|
|ODAS
|3,90
|530.021.117
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,79
|394.188.689
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,70
|130.803.102
|% -0,58
|
|SISE
|22,92
|1.610.085.503
|% 5,04
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9404
|17,9574
|% 0,25
|
|Euro
|18,4188
|18,4378
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,9137
|22,0236
|% 0,77
|
|Frank
|18,8384
|18,9519
|% 0,48
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,19
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|7,22
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.883
|33,00
|
|Tam
|6.817
|6.867
|33,00
|
|Yarım
|3.322
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,31
|