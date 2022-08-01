FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:52
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIS- Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050234
BIST
16:182.646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 53,49
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:1817,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0333
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:1818,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0770
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:181.023,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.023,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:18
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|40.038.894
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.297.075
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.184.204
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.182
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|133.343.495
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.488.771
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|105.170.803
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|THYAO
|51,20
|2.651.830.015
|% 1,59
|
|SISE
|22,90
|2.548.405.257
|% 4,95
|
|SASA
|46,16
|1.657.883.872
|% 3,78
|
|EKGYO
|3,13
|1.027.859.416
|% 1,29
|
|EREGL
|28,06
|897.791.926
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,13
|1.027.859.416
|% 1,29
|
|ODAS
|3,91
|674.481.527
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,81
|814.504.787
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,72
|213.963.379
|% 0,58
|
|SISE
|22,90
|2.548.405.257
|% 4,95
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9371
|17,9461
|% 0,19
|
|Euro
|18,3785
|18,3979
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,9562
|22,0663
|% 0,96
|
|Frank
|18,8542
|18,9677
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7648
|4,7887
|% 0,21
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|3,04
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.880
|30,00
|
|Tam
|6.820
|6.871
|37,00
|
|Yarım
|3.323
|3.359
|18,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,71
|
Seans Raporu
16:18
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16:33ANSGR
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16:32IHLGM
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16:30IHGZT
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16:29XU100
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16:29NUHCM
Yüzde 6.93 oranında artışla 62.50 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 709 adet işlem