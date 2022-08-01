FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:47
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FET -Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050206
BIST
16:072.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 50,75
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:0717,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0422
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:0718,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:071.021,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.021,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:07
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.019.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.756.587
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.090.388
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.047
|% 9,95
|
|IMASM
|70,05
|15.448.142
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|142.492.054
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|104.935.717
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|TMSN
|45,46
|365.684.630
|% -5,96
|
|ODAS
|3,89
|664.986.488
|% 4,29
|
|KRPLS
|6,21
|536.262.261
|% 9,91
|
|TMSN
|45,46
|365.684.630
|% -5,96
|
|AGHOL
|75,00
|274.448.853
|% 8,15
|
|OYAKC
|12,50
|237.039.650
|% -1,11
|
|ODAS
|3,89
|664.986.488
|% 4,29
|
|KRPLS
|6,21
|536.262.261
|% 9,91
|
|SEGYO
|1,09
|56.773.354
|% -2,68
|
|IHLGM
|0,80
|39.229.401
|% 9,59
|
|MOBTL
|1,77
|42.806.583
|% 0,57
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9452
|17,9550
|% 0,24
|
|Euro
|18,4142
|18,4303
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,8976
|22,0074
|% 0,69
|
|Frank
|18,8102
|18,9235
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,18
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.794
|6.846
|12,00
|
|Yarım
|3.310
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,33
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,47
|