FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:47
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FGF -Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050209
BIST
16:072.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 50,75
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:0717,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0422
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:0718,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:071.021,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.021,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:07
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.163.643
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.177.023
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.131
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.756.587
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|132.526.411
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.464.324
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|142.521.658
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|105.003.052
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,10
|2.626.647.891
|% 1,39
|
|SISE
|22,84
|2.533.342.395
|% 4,67
|
|SASA
|46,16
|1.638.689.851
|% 3,78
|
|EKGYO
|3,13
|1.021.751.030
|% 1,29
|
|ASELS
|22,80
|865.349.655
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,13
|1.021.751.030
|% 1,29
|
|ODAS
|3,89
|665.098.891
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,78
|798.919.864
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,72
|212.889.942
|% 0,58
|
|SISE
|22,84
|2.533.342.395
|% 4,67
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9452
|17,9550
|% 0,24
|
|Euro
|18,4142
|18,4303
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,9008
|22,0107
|% 0,71
|
|Frank
|18,8169
|18,9302
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,18
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.798
|6.850
|16,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,42
|