FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:52
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIK- Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050232
BIST
13:562.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 51,30
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.645
En Düşük
2.600
13:5617,9221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
13:5618,3829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0620
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
13:561.021,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.021,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler13:54
|YBTAS
|22.880,00
|663.520
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.500.272
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.823.648
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|52.164.346
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|37.462.450
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|15.062.377
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|101.301.749
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|3.140.482
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,19
|22.063.743
|% -7,46
|
|TMSN
|44,82
|280.376.759
|% -7,28
|
|SISE
|23,04
|2.042.584.451
|% 5,59
|
|THYAO
|50,95
|1.380.027.164
|% 1,09
|
|SASA
|45,74
|1.192.900.413
|% 2,83
|
|TUPRS
|272,90
|685.295.044
|% 1,68
|
|EREGL
|28,00
|682.572.479
|% 1,38
|
|EKGYO
|3,10
|570.998.806
|% 0,32
|
|ODAS
|3,88
|604.890.890
|% 4,02
|
|YKBNK
|4,80
|626.312.115
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,71
|170.862.847
|% 0,00
|
|SISE
|23,04
|2.042.584.451
|% 5,59
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9128
|17,9285
|% 0,09
|
|Euro
|18,3707
|18,3990
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,8912
|22,0010
|% 0,66
|
|Frank
|18,8099
|18,9232
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7602
|4,7841
|% 0,11
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.886
|36,00
|
|Tam
|6.810
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.318
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,40
|