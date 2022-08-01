FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:52
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIU- Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050236
BIST
13:552.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 50,91
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.645
En Düşük
2.600
13:5517,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
13:5518,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0768
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
13:551.021,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.021,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler13:55
|YBTAS
|22.880,00
|663.520
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.500.272
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.823.648
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|52.164.346
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|37.556.569
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|15.067.981
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|101.324.117
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|3.140.482
|% -8,52
|
|TMSN
|44,56
|282.622.994
|% -7,82
|
|LIDFA
|8,20
|22.163.980
|% -7,34
|
|SISE
|23,02
|2.047.690.350
|% 5,50
|
|THYAO
|50,95
|1.380.972.717
|% 1,09
|
|SASA
|45,76
|1.194.609.470
|% 2,88
|
|TUPRS
|272,80
|686.664.630
|% 1,64
|
|EREGL
|28,00
|682.998.819
|% 1,38
|
|EKGYO
|3,10
|571.795.835
|% 0,32
|
|ODAS
|3,88
|605.101.793
|% 4,02
|
|YKBNK
|4,80
|626.440.652
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,71
|170.885.757
|% 0,00
|
|SISE
|23,02
|2.047.690.350
|% 5,50
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9183
|17,9353
|% 0,13
|
|Euro
|18,3673
|18,3977
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,8944
|22,0042
|% 0,68
|
|Frank
|18,8160
|18,9293
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7606
|4,7844
|% 0,12
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.790
|6.893
|43,00
|
|Tam
|6.813
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.320
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,37
|