FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 12:52
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIZ- Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050239
BIST
13:142.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 50,57
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.645
En Düşük
2.600
13:1417,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0369
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
13:1418,4258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1049
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
13:141.022,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.022,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.023,85
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler13:12
|YBTAS
|22.880,00
|663.520
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.293.538
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.618.437
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.696.381
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|37.174.824
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.903.714
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|84.144.138
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|3.140.482
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,32
|20.535.786
|% -5,99
|
|KZBGY
|66,90
|102.763.931
|% -5,58
|
|SISE
|22,98
|1.761.674.207
|% 5,32
|
|THYAO
|51,00
|1.271.481.414
|% 1,19
|
|SASA
|45,78
|1.124.311.177
|% 2,92
|
|TUPRS
|273,20
|629.502.117
|% 1,79
|
|EREGL
|28,04
|624.925.543
|% 1,52
|
|EKGYO
|3,10
|466.473.479
|% 0,32
|
|ODAS
|3,90
|546.499.191
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,82
|522.112.193
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,71
|153.035.474
|% 0,00
|
|SISE
|22,98
|1.761.674.207
|% 5,32
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9366
|17,9409
|% 0,16
|
|Euro
|18,4086
|18,4260
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,8976
|22,0074
|% 0,69
|
|Frank
|18,8304
|18,9438
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7606
|4,7844
|% 0,12
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,95
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|36,00
|
|Tam
|6.817
|6.867
|33,00
|
|Yarım
|3.322
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,10
|