FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
01.01.2021 09:30
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FET-Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896293
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4462
En Düşük
7,4270
18:009,0793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,1137
En Düşük
9,0560
18:00452,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,15
|Açılış
|: 452,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
454,84
En Düşük
452,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|NETAS
|28,08
|286.411.636
|% 0,00
|
|MAKTK
|3,41
|69.309.769
|% 0,00
|
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|NETAS
|28,08
|286.411.636
|% 0,00
|
|AFYON
|5,11
|550.316.719
|% 0,00
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4257
|7,4343
|% -0,01
|
|Euro
|9,0703
|9,0793
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1300
|10,1808
|% -0,01
|
|Frank
|8,3496
|8,3999
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,88
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,09
|