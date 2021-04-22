FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
22.04.2021 10:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEV-Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930459
BIST
12:441.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:448,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1051
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:449,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1103
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:44476,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,83
|Açılış
|: 476,93
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:41
|FORMT
|1,16
|4.809.253
|% 16,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|1.256.094
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.343.876
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.103.041
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|50.110.548
|% -9,80
|
|GARAN
|7,03
|897.491.830
|% 1,01
|
|EREGL
|18,01
|415.386.734
|% 0,95
|
|KOZAL
|107,20
|271.976.671
|% 2,00
|
|PETKM
|6,36
|262.631.417
|% -0,31
|
|KRDMD
|6,96
|243.641.076
|% 0,87
|
|GARAN
|7,03
|897.491.830
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,80
|178.777.088
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,09
|169.286.183
|% 0,97
|
|TSKB
|1,21
|70.274.930
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,92
|135.966.104
|% -0,34
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2823
|8,2849
|% 1,29
|
|Euro
|9,9722
|9,9781
|% 1,13
|
|Sterlin
|11,4994
|11,5570
|% 1,21
|
|Frank
|9,0220
|9,0763
|% 1,52
|
|Riyal
|2,2064
|2,2175
|% 1,44
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-5,70
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.201
|46,00
|
|Tam
|3.134
|3.215
|43,30
|
|Yarım
|1.515
|1.555
|20,94
|
|Çeyrek
|760
|778
|10,47
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|-0,44
|