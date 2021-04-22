FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
22.04.2021 10:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEZ-Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930465
BIST
12:071.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:078,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1178
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:079,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1189
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:07477,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,74
|Açılış
|: 477,62
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:07
|FORMT
|1,18
|3.885.872
|% 18,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|GARFA
|10,90
|1.276.911
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,76
|3.317.656
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.040.752
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|48.652.554
|% -9,80
|
|GARAN
|7,01
|850.191.151
|% 0,72
|
|EREGL
|17,95
|373.877.689
|% 0,62
|
|KOZAL
|107,00
|246.766.181
|% 1,81
|
|SISE
|7,14
|227.002.530
|% 0,14
|
|PETKM
|6,33
|215.972.347
|% -0,78
|
|GARAN
|7,01
|850.191.151
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,80
|162.553.408
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|160.711.772
|% 0,48
|
|TSKB
|1,21
|69.607.142
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|203.458.409
|% -0,20
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2930
|8,2969
|% 1,44
|
|Euro
|9,9809
|9,9855
|% 1,21
|
|Sterlin
|11,4984
|11,5560
|% 1,20
|
|Frank
|9,0170
|9,0713
|% 1,46
|
|Riyal
|2,2055
|2,2165
|% 1,40
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,70
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.198
|43,00
|
|Tam
|3.137
|3.218
|45,85
|
|Yarım
|1.516
|1.557
|22,18
|
|Çeyrek
|760
|778
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,38
|