FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
30.04.2021 11:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEA-Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933175
BIST
12:271.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:278,2584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:279,9968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0330
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:27468,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,57
|Açılış
|: 468,82
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:26
|INTEM
|44,26
|8.226.774
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.848.531
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,38
|82.179.705
|% 9,40
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,71
|62.028.919
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,94
|1.392.043
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,82
|60.538.179
|% -7,88
|
|FENER
|26,80
|34.536.650
|% -6,88
|
|KOZAL
|113,10
|564.393.870
|% 4,34
|
|THYAO
|12,23
|465.338.066
|% 2,09
|
|EREGL
|19,28
|386.920.841
|% 0,10
|
|PETKM
|6,64
|384.667.974
|% -0,90
|
|GARAN
|7,25
|358.797.524
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|175.553.250
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|125.040.870
|% 0,48
|
|PETKM
|6,64
|384.667.974
|% -0,90
|
|GARAN
|7,25
|358.797.524
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,18
|334.601.035
|% 0,84
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2550
|8,2574
|% 0,66
|
|Euro
|9,9878
|10,0066
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4194
|11,4766
|% 0,18
|
|Frank
|9,0277
|9,0821
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1893
|2,2002
|% 0,42
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,61
|
|Altın Gr.
|468
|469
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,52
|