FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
15.12.2021 10:38
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIY_Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983238
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4265
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8374
En Düşük
14,3636
18:0516,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,4944
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7240
En Düşük
16,1749
18:05840,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 21,32
|Açılış
|: 840,94
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,96
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8135
|14,8228
|% 2,96
|
|Euro
|16,6756
|16,7070
|% 3,05
|
|Sterlin
|19,5057
|19,6035
|% 2,79
|
|Frank
|15,9135
|16,0094
|% 2,61
|
|Riyal
|3,9340
|3,9538
|% 2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-5,85
|
|Altın Gr.
|840
|841
|21,03
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|0,11
|
|B. Petrol
|73,62
|73,62
|-0,08
|