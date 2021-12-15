FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
15.12.2021 10:38
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FGH_Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983244
BIST
16:262.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 23,67
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:2614,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,4065
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8028
En Düşük
14,3636
16:2616,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,4779
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6905
En Düşük
16,1749
16:26838,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 19,26
|Açılış
|: 838,88
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,89
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:26
|DOGUB
|3,85
|3.313.342
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.049.227
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.161.432
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.462.499
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.443.849
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|ATLAS
|1,34
|5.915.080
|% -7,59
|
|OYLUM
|7,80
|16.175.676
|% -7,25
|
|THYAO
|24,16
|4.045.955.422
|% 7,00
|
|GARAN
|12,16
|3.164.239.482
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,79
|2.723.225.151
|% 0,86
|
|SISE
|16,35
|2.340.211.680
|% -1,45
|
|YKBNK
|3,87
|1.792.287.490
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,70
|1.350.180.465
|% 0,37
|
|YKBNK
|3,87
|1.792.287.490
|% -0,77
|
|TSKB
|1,69
|788.483.678
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,24
|425.490.630
|% -1,59
|
|GARAN
|12,16
|3.164.239.482
|% 0,00
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7437
|14,8028
|% 2,82
|
|Euro
|16,6166
|16,6905
|% 2,95
|
|Sterlin
|19,4494
|19,5469
|% 2,49
|
|Frank
|15,8521
|15,9476
|% 2,22
|
|Riyal
|3,9119
|3,9315
|% 2,26
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,75
|
|Altın Gr.
|837
|837
|17,46
|
|Cumhuriyet
|5.565
|5.649
|157,00
|
|Tam
|5.531
|5.675
|151,79
|
|Yarım
|2.673
|2.745
|73,43
|
|Çeyrek
|1.341
|1.372
|36,72
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|0,15
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|-0,97
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41ISGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 608, 542 adet işlem
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16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 28 artarak (% 1.57 ) 2, 406
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16:40XU100
Endeks 2, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 41, 207.00 milyon TL de
-
16:39MEDTR
Yüzde 7.39 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 060, 615 adet işlem
-
16:38ENKAI
Yüzde 4.50 oranında artışla 17.64 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 653, 212 adet işlem