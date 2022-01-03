FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
03.01.2022 13:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEF_Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987965
BIST
17:461.916
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 57,98
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.916
En Düşük
1.865
17:4613,2036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0509
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:4614,9730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1333
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:46764,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -15,33
|Açılış
|: 764,34
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CRFSA
|42,02
|3.254.953
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.154.569
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.132.042
|% 9,90
|
|PRKAB
|69,05
|186.267.415
|% 9,78
|
|KRSTL
|2,82
|80.824.055
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,77
|26.111.414
|% -7,71
|
|AKGRT
|10,16
|15.141.526
|% -4,15
|
|KZBGY
|30,78
|15.366.772
|% -3,81
|
|EDATA
|18,98
|4.864.699
|% -3,41
|
|THYAO
|21,38
|1.786.867.070
|% 6,79
|
|GARAN
|11,45
|1.747.131.554
|% 1,60
|
|EREGL
|28,78
|1.170.219.289
|% 2,20
|
|SISE
|13,70
|918.250.067
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,45
|887.134.482
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,45
|887.134.482
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|238.910.454
|% 2,99
|
|GARAN
|11,45
|1.747.131.554
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,20
|317.961.217
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,28
|648.991.071
|% 1,11
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1138
|13,2036
|% -0,38
|
|Euro
|14,7994
|14,9730
|% -0,88
|
|Sterlin
|17,5909
|17,6791
|% -1,57
|
|Frank
|14,2134
|14,2991
|% -1,78
|
|Riyal
|3,4754
|3,4929
|% -1,26
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-20,83
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-20,24
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|-0,38
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|0,00
|
Seans Raporu
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