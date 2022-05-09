FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
09.05.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIH- GÜNCEL TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027667
BIST
10:152.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,98
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.462
10:1514,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0351
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:1515,7673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0069
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
10:15900,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,65
|Açılış
|: 900,55
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:13
|IMASM
|21,94
|4.309.521
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|3.274.824
|% 9,90
|
|BRKSN
|9,75
|1.230.281
|% 8,94
|
|DENGE
|1,83
|7.146.248
|% 8,28
|
|UFUK
|41,00
|891.146
|% 8,07
|
|ETILR
|8,55
|597.680
|% -7,07
|
|DEVA
|37,12
|18.006.298
|% -6,36
|
|GARFA
|14,20
|300.568
|% -5,33
|
|TUCLK
|14,00
|573.809
|% -4,57
|
|DOCO
|1.274,80
|5.114.900
|% -3,42
|
|KRDMD
|16,05
|409.439.634
|% 3,68
|
|SASA
|34,46
|319.488.338
|% 2,56
|
|SISE
|19,66
|291.524.114
|% 1,39
|
|EREGL
|33,56
|257.567.523
|% 1,88
|
|THYAO
|42,56
|236.948.452
|% 0,42
|
|KRDMD
|16,05
|409.439.634
|% 3,68
|
|ZOREN
|2,16
|53.248.085
|% 2,37
|
|PETKM
|10,19
|173.503.603
|% 1,39
|
|SISE
|19,66
|291.524.114
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,71
|39.171.841
|% 0,74
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9725
|14,9792
|% 0,23
|
|Euro
|15,7538
|15,7656
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,3241
|18,4160
|% -0,31
|
|Frank
|15,0140
|15,1045
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9803
|4,0003
|% 0,23
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-12,51
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,09
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|B. Petrol
|112
|112
|-0,45
|