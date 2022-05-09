FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
09.05.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIZ- GÜNCEL TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027668
BIST
14:452.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,60
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:4515,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1079
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0533
En Düşük
14,9241
14:4515,8857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1115
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8920
En Düşük
15,7132
14:45898,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,60
|Açılış
|: 898,61
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:45
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.018.965
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.758.435
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.778.579
|% 9,94
|
|DEVA
|36,30
|117.092.378
|% -8,43
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.310.880
|% -5,08
|
|POLHO
|3,59
|31.400.952
|% -4,52
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|THYAO
|42,36
|2.552.040.293
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,06
|2.170.374.867
|% 3,75
|
|SISE
|19,44
|1.826.003.543
|% 0,26
|
|EREGL
|33,02
|1.359.337.858
|% 0,24
|
|TUPRS
|244,30
|1.325.460.959
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,68
|644.913.869
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,06
|2.170.374.867
|% 3,75
|
|YKBNK
|4,78
|592.120.460
|% -1,24
|
|KARSN
|5,56
|581.558.489
|% 2,21
|
|SISE
|19,44
|1.826.003.543
|% 0,26
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0460
|15,0529
|% 0,72
|
|Euro
|15,8725
|15,8857
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,5087
|18,6015
|% 0,69
|
|Frank
|15,0989
|15,1899
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9947
|4,0147
|% 0,59
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,38
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-6,95
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|-55,00
|
|Tam
|6.027
|6.180
|-55,17
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|-26,69
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,34
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,44
|